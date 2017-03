Finnsnesjente: – Vi har det bare bra

Andrea Athene Haaheim Birkeland får ikke forlate universitetet like ved parlamentsbygningen i London.

– Men vi har det bare bra her, sier hun til Folkebladet.

– Vi er på universitet som ikke ligger så langt unna parlamentet, så vi er flere som ikke kommer til å forlate bygningen med det første, forteller hun når Folkebladet tar kontakt.

Det ble en dramatisk ettermiddag midt i hjertet av verdensbyen onsdag.

Helikoptre og sirener

– En klassegruppe vi har på Facebook gjorde alle oppmerksomme på det som skjedde utenfor, og i studierommet jeg er i nå sitter alle og leser om det det på PC-ene sine, forteller Haaheim Birkeland, som har bodd og har familie på Finnsnes.

Hun forteller at hun og de andre studendene hører fullt av helikoptere og sirener utenfor, som har vært der siden det først skjedde ved 15-tiden onsdag.

– Hvordan opplevde dere situasjonen?

– Det var først ikke så dramatisk, men så fort skolen kom med varsel, bilder av åstedet kom på nett og vi begynte å høre alle helikoptrene og sirene, ble det mye mer redsel.

– Ta kontakt

Haaheim Birkeland tok kontakt med de hjemme så fort som mulig.

– Gjorde det for å fortelle dem at jeg hadde det bra og var trygg her, forteller hun til Folkebladet.

En mistenkt gjerningsmann skal være skutt og drept av politiet etter et angrep utenfor den britiske parlamentsbygningen. En politimann skal være knivstukket, melder NTB like før klokka 17.

Ved 17-tida ble det meldt at politiet anser hendelsen utenfor Westminster som en terrorhandling inntil videre.

– Utenriksdepartementet er kjent med at det har vært en hendelse utenfor det britiske parlamentet, og vi er i kontakt med ambassaden i London for å få oversikt over situasjonen, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB.

– Norske reisende i London bes ta kontakt med sine pårørende i Norge, fortsetter Solberg.

Klokka 18 meldes det at minst to personer er døde etter at en gjerningsmann gikk til angrep utenfor det britiske Parlamentet. Det blir bekreftet av politiet.