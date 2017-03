– Mange lurer på dekningen

Sjef for radiosdistribusjon i NRK, Petter Hox tror det finnes mange misforståelser rundt dab og dekningen.

Til tross for få fremmøtte ble det onsdag avholdt et folkemøte på rådhuset på Setermoen, blant annet for å gå uklarhetene rundt dab i sømmene.

– Jeg tror det er mange ting som er uklare for folk og det vil jeg gjerne rydde opp i og gjøre meget klart hva dab er, for egentlig er det ikke så vanskelig, sier Hox til Folkebladet.

– Hva er det folk misoppfatter?

– Saken er den at det finnes to nett i Norge. Det ene er NRK og det andre er de kommersielle radiostasjonenes nett. Vi bygger ut mye, mens de andre bygger mindre, så forskjellen kommer frem med at mottak for NRK sine kanaler er god, mens de kommersielle ikke er riktig så gode. Det blir blandet litt sammen. Så folk oppfatter dab-dekning totalt sett som dårlig, men den er faktisk ikke det. Det er mange som lurer på dekningen.

Tidligere har Hox vært i Bardu og målt dekningen, denne gangen har de vært og sjekket Kirkesdalen i Målselv og vært på en besøksrunde i Bardu.

– Vi leide en bil på flyplassen og kjørte rundt for å høre på dab i den. Vi hadde ikke ett eneste utfall da vi hørte på våre egne kanaler. Så snakket vi med verksteder hvilke antenner som bør være på biler og slo fast at pisk-antenner er det beste, sier Hox.

Dekning

Norvald Josefsen har hytte i Østerdalen og lurer i likhet med flere på hvordan dekningen blir i de ulike hytteområdene i Bardu.

– Jeg lurer på om dekningen blir like god som den vi har nå, eller om vi mister den, sier han til Folkebladet.

Hjalmar Indrevoll håper å få klarhet i montering av dab-utstyr.

– Kan vi for eksempel bruke våre gamle utstyr med nye midler, spør han.

Ordfører Toralf Heimdal, tror dekningsområde kan være det folk er mest nysgjerrig på.

– Det analoge forsvinner i slutten av året og vi ønsket å være i forkant av det. Det er kanskje hovedsaklig i de perifere områdene i Bardu hvor folk lurer på dekningen. Vi har jo flere hundre hytter rundt omkring, som ved Altevatn. Disse ønsker også å ha radio etter nyttår, avslutter ordføreren.

NRK slutter å sende på FM-nettet 13. desember 2017.

På Radio.no kan du se dab-dekningen i Norge slik den er i dag.