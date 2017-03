Slik blir været i Midt-Troms denne uka

Et ganske så variert vær vil prege Midt-Troms denne uka, før det til helga loves plussgrader og mengder med nedbør.

Tirsdag morgen lover meteorologene rundt minus én grad over overskyet vær ved kysten. Noe lett bris fra sørøst ligger også i kortene.

Utover dagen legger temperaturen seg på rundt to grader, før det til kvelds blir litt kaldere igjen. Ingen nedbør varsles det om så langt denne uka.

Innlandet får denne dagen temperaturer på minus syv grader om morgenen og minus to grader til kvelds. Det meldes om oppholdsvær og lett bris fra øst dagen gjennom.

Pent vær

Onsdag meldes det om minus fire grader om morgenen ved kysten. Laber bris fra øst preger også de tidlige timene denne dagen. Det loves forholdsvis pent vær med sol, men noe skyer skal tidvis prege ettermiddagen.

Til kvelds varsles det om minus én grad og flau vind fra sør-sørvest.

Her får innlandet temperaturer på minus elleve grader første halvdel av dagen og minus tre grader til kvelds. Det meldes om forholdsvis pent og solfylt vær, men noe vind fra vest-sørvest.

Væromslag

Torsdag slår været om. Ifølge meteorologene ved yr.no skal det skye godt til denne dagen.

Om morgenen loves det minus fem grader og nærmere tre millimeter nedbør i form av regn.

Fra og med tidlig ettermiddag varsler meteorologene imidlertid om tre plussgrader og over tre millimeter nedbør. Laber bris fra vest-sørvest ligger i kortene her.

Til kvelds meldes det om to plussgrader og to millimeter nedbør i form av regn, samt laber bris fra nordvest.

På innlandet skal det komme rundt ni millimeter nedbør i form av snø denne dagen. Temperaturen legger seg på rundt seks grader midt på dagen. Til kvelds varsles det om null grader og lett bris fra vest.

Regnfylt mildvær

Ser man på langtidsvarselet vil Midt-Troms få et ganske pent vær før helga tar til. Fredag morgen loves det minus én grad og oppholdsvær. Utover dagen holder temperaturen seg stabil like under null grader og meteorologene lover solskinn stort sett dagen gjennom.v

Lørdag og søndag preges imidlertid av plussgrader og nedbør.