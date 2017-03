Bet politibetjent — må møte i retten

En 24 år gammel mann er av statsadvokatene i Troms og Finnmark satt under tiltale for flere lovbrudd. Blant annet skal han ha bitt en politibetjent i armen.

Det var en torsdag morgen i fjor vinter at Lenvik-mannen, ifølge tiltalebeslutningen, førte en varebil til tross for at han var påvirket av hasj og klonazepam.

Her brøt mannen veitrafikkloven paragraf 31, første ledd:

«For å ha ført en motorvogn når han var påvirket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler.»

Bet betjent

Senere samme dag, i forbindelse med at han var pågrepet og skulle transporteres til sin bolig hvor politiet skulle foreta ransaking, satte han seg til motverge og forsøkte å løpe fra stedet.

Da han ble holdt tilbake av politibetjentene, bet han, ifølge tiltalebeslutningen, en betjent i armen. Dette resulterte i blåmerke.

Her brøt 24-åringen straffeloven paragraf 155:

«For ved vold eller trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette»

Besittelse

Samme dag var mannen også i besittelse av ett gram hasj.

Her brøt han legemiddelloven paragraf 31, andre ledd:

«For uten lovlig atkomst å ha brukt eller vært i besittelse av narkotika»