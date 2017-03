Helikopterforslag utsatt til torsdag

Representantforslaget fra Senterpartiet om 339-skvadronen og Bardufoss som helikopterbase skulle opp i Stortinget mandag, men er utsatt til senest torsdag.

Senterpartiet ønsker en del avklaringer på hvilke partier som ønsker å støtte forslaget, opplyser politisk rådgiver Per-Martin Sandtrøen.

Representantforslaget er i tre punkter:

1. Stortinget ber regjeringen sikre at et norske forsvaret har helikopterstøtte for Hæren lokalisert på Bardufoss. 2. 339-skvadronen på Bardufoss videreføres. 3. Hovedbasen for helikopter holdes på Bardufoss, inkludert operativ og teknisk ledelse, utdanning, trening, vedlikehold, logistikk og administrasjon.