En mulighet til å sette Salangen på kartet

Torsdag 23. mars blir det folkemøte om Arctic Race of Norway (ARN) i storsalen i Salangen kulturhus.

Torsdag 10. og fredag 11. august er ARN tilbake i Salangen kommune for andre gang på de fem årene arrangementet har vært arrangert.

Gjennom Salangen

Den første etappen 10. august 2017, har start på Engenes i Ibestad kommune og avslutter i Narvik. Etappen berører Salangen kommune fra Mjøsundbrua til Einarmyran på Lavangseidet, og hele etappen blir direkte overført på TV 2

– På etappe 2 den 11. august er Salangen kommune arrangør med start på Sjøvegan, og sykkelrittet vil kjøre fra Sjøvegan sentrum, gjennom Øvre Salangen til kommunegrensen mot Bardu. Her forlater rytterne Salangen kommune og kommer tilbake til Salangen over Einarmyran, skriver prosjektleder Kurt Jan Kvernmo i en pressemelding torsdag.

Utfordringer og muligheter

Da er rytterne tilbake i Salangen for tredje gang under årets arrangement, og rittet går gjennom Sjøvegan, til Løksebotn, og videre mot Dyrøy kommune over Nattmålsskaret.

– ARN gir oss noen utfordringer som vertskap, men også noen fantastiske muligheter. Med alle de mulighetene som byr seg har vi sammen en unik mulighet til å sette kommunen vår på kartet i hele verden, direkte TV sendinger til mere enn 180 land, samt å bidra til og skape folkefest, trivsel og stemning for deltakere, tilskuere og TV tittere, fortsetter Kvernmo.

På møtet vil varaordfører og prosjektleder orientere om hva ARN kan og vil bety for Salangen kommunes innbyggere, næringsliv, institusjoner, lag og foreninger.

I orienteringen vil vi også komme inn på muligheter og begrensninger arrangementet vil ha de to dagene det besøker Salangen kommune.

Setter av 295.000 kroner

Formannskapet i Salangen kommune skal 22. mars behandle hvor mye penger kommunen skal bruke på arrangementet. Administrasjonen foreslår å sette av 295.000 kroner til gjennomføringen. Midlene foreslås hentes fra kommunens disposisjonsfond. Administrasjonen vektlegger at dette er en unik mulighet for å nå et bredt publikum, både på tv og ikke minst alle de som fysisk møter opp. Salangen kommune legger opp til at dette skal bli en stor folkefest og en stor markedsføring for hele regionen. Rittet vil bli tv-sendt til 180 land av TV2. De skal blant annet ha to helikoptre til produksjonen.