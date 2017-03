Willy Ørnebakk ble lørdag valgt til å være den nye fylkesrådslederkandidaten for Arbeiderpartiet.

Troms Arbeiderpartiet hadde i helga representantskapsmøte hvor utvalgte politikere fra kommunene i fylket ble samlet. Viktigste post på agendaen var å velge ny fylkesrådsleder, etter at Cecilie Myrseth gir seg i stillingen etter kun to år, for å stille til Stortinget.

Tar over

Valget falt på fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk. Han ble innstilt til posisjonen av arbeidsutvalget i fylkesstyret samt gruppestyret i fylkestingsgruppa til partiet.

Representantskapet behandlet saken klokken 17.00 på Fylkeshuset lørdag.

– Dette er er en rolle jeg går inn i med stor ærefrykt, og det er en stor tillitserklæring å bli valgt, sier Arbeiderpartiets nye fylkesrådslederkandidat.

Nå gjenstår det forhandlinger med Venstre, Senterpartiet og Kristelig folkeparti i Fylkesrådet.

– Det blir det en periode med dialog med de partiene vi samarbeider med i dag, og revidering av en ny politisk platform, forteller Ørnebakk.

Frafall

Under representantskapsmøtet ble det også valgt delegasjon til Arbeiderpartiets landsmøte og holdt en generell politisk debatt.

– Jeg skal snakke om utdanningssystem og frafall i videregående skole. I tillegg vil jeg ta opp den dramatiske økningen av antall elever som får «ikke-vurdert» på grunn av den nye fraværsgrensa. Vi må legge til rette for et utdanningsystem hvor alle kan komme gjennom med et vitnemål i hånda, sa Ørnebakk tidligere i dag.