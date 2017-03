Langer ut mot vernevedtak

Lenvik kommunestyre sa et tydelig nei til vern av Rossfjordstraumen. Flertallet i fylkestinget lyttet ikke til det.

– Det er helt utrolig at ikke fylkestinget lytter til signalet fra Lenvik kommunestyre, mener Line Miriam Sandberg (Frp).

Flertallet i fylkestinget representert av Ap, SV, KrF, Ventre og Rødt har nemlig gitt sitt samtykke til at Rossfjordstraumen i Lenvik kommune blir et marint verneomåde. Stikk i strid med vedtaket som nylig ble fattet i Lenvik kommune, der det med 24 mot sju stemmer ble sagt et klinkende klart nei til vern.

– Jeg synes det er trist når fylkespolitikerne ikke lytter til innbyggernes og kommunestyrenes mening. Her stiller man nærmest som en overkommune som på en måte vedtar ting mot kommunene sine, sier Sandberg.

Det er opp til miljødirektoratet å avgjøre om det blir vern eller ikke. Frp-politikerens håp er at Fylkesmannen i Troms kommer til å vektlegge Lenvik kommunes innspill i større grad enn fylkestingets i sin innstilling til direktoratet.

– Jeg vil tro at kommunestyrets innspill er viktigst. Det er tross alt vi som bor her og representerer folket i Lenvik, sier hun.

Slutter seg til

Lenvikordfører Geir-Inge Sivertsen (H), som sitter i fylkestinget sammen med Sandberg, er helt enig i hennes utspill.

– Jeg synes generelt det er greit at det er det lokale skjønnet, utøvd nærmest der det saken handler om, som skal bli hørt. Jeg beklager at fylkestinget valgte å ikke gjøre dette, sier ordføreren.

Han understreker også at folket fra rossfjordbygda uttrykket stor begeistring over at Lenvik kommunestyre så tydelig sa nei til verning.

– Hvorfor er et vern slik et hemsko?

– Det handler på den ene sida om sjølråderett, at man lokalt skal kunne disponere og bruke de områdene man bor i. På den andre sida handler det om at Rossfjordvassdraget har vært gjennom flere runder med vern tidligere, så da får vi vern på vern, noe som ikke er ønskelig, sier Sivertsen.

Gammelordfører ga tommel opp

Arne Bergland (Ap), som tidligere har sittet som ordfører i Lenvik i 14 år, tok del i flertallet som stemte frem verning av Rossfjordstraumen. Det mener han ikke er noe problem.

– I flertallsvedtaket til fylkestinget tas det nemlig hensyn til de innspillene som er kommet inn fra rossfjordbygda, opplyser Bergland.

Rossfjord grendeutvalg har ikke stilt seg imot et vern, da så fremst at det er alternativet som gir det minste verneområdet som iverksettes. Grendeutvalget har også fremmet flere merknader i forbindelse med verneforslaget, som blant annet går på forskning og overvåking.

– Men flertallet i Lenvik kommunestyre ville ikke ha noe vern i det hele tatt.

– Ja, og da kan man jo spørre hvilket vedtak som er mest i tråd med innspillene fra rossfjordbygda, poengterer Ap-politikeren, som ikke legger skjul på at han føler seg vel med vedtaket han har stilt seg bak.

Ukonsekvent argumentasjon

Line Miriam Sandbergs påstand om at fylkestinget i denne saken opptrer som en overkommune, er noe Bergland fnyser av.

– Sandberg er ikke helt konsekvent i sin argumentasjon, for hun mener tydeligvis ikke det samme når det gjelder vedtak om bompenger i Tromsø. Da er det ikke overkjøring selv om man i fylkestinget mener noe annet enn kommunestyret har gjort.

Bergland peker for øvrig på at det er et forholdsvist svakt vern som er foreslått innført for Rossfjordstraumen.

– Det vil gi temmelig moderate begrensninger, og når vi tar realitetene i betraktning om at vassdraget per i dag er temmelig forurenset, så tenker jeg det er greit å forsøke et svakt vern. Så får vi følge med på hvordan det utvikler seg, sier Bergland.