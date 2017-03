En uke som politisk rådgiver

Hun er en av få som har blitt plukket ut til å jobbe som trainee på FpU sitt kontor i Oslo.

Nestformann i Troms FpU, Malin Nordheim er denne uken trainee på kontoret til FpU i Oslo. Her jobber hun sammen med rådgiver, Tonje Lavik, som også er mentoren hennes.

– Det går ut på at jeg fungerer som politisk rådgiver der jeg jobber med kampanjer og diverse saker. Jeg får også et innblikk i hvordan det er å jobbe i hovedorganisasjonen og får sett hvordan de jobber, sier Nordheim.

Hun er opprinnelig fra Sommarøy, men har bodd i Lenvik siden hun var 16 år. Hun er nå plukket ut som en av tre i organisasjonen som skal få lære å jobbe i FpU. Oppgavene er mange.

– Jeg lærer mye om media, styring av kampanjer og medlemsarbeid. Det er virkelig en jobb jeg kunne tenkt meg i fremtiden, fortsetter Nordheim.

Flere søkere

Trainee-oppholdet varer denne uken. Det var mange søkere til jobben og Nordheim synes det var artig å bli plukket ut.

– Jeg liker å tro at de har lagt merke til meg og synes jeg har gjort en god jobb i FpU Troms.

Samarbeidet med Tonje Lavik fungerer godt. Det er heller ikke første gang de to jobber sammen. For Nordheim er dette ekstra spesielt.

– Det er stort å jobbe under henne, fordi hun er et ganske stort politisk forbilde for meg. Det var på grunn av henne at jeg engasjerte meg og ble aktiv innenfor politikken, forteller Nordheim.

Frikortgrensen

Hun engasjerer seg mest i politiske saker som angår unge. Hun ønsker blant annet å gjøre hverdagen enklere for dem og ønsker med dette å øke frikortgrensen ytterligere.

– Det som skjer nå er at man får en straff ved å jobbe som ung. Det er bra at ungdom velger å jobbe på siden av studiet. Det er veldig greit for dem å få den erfaringen. Jeg ønsker derfor at frikortgrensen skal bli 100 000 kroner.

Men er det ikke viktig at unge lærer tidlig at de må betale skatt?

– Selsagt, men jobber man på siden av studiene er det bedre at de får mer penger slik at de ikke blir gjeldsslaver og får høyt studielån.

Fredag reiser hun hjem igjen fra Oslo. Retningen hun har valgt innenfor politikken, angrer hun ikke på.

– Det er de beste valgene jeg har tatt i livet mitt. Jeg har lært mye innenfor politikken som jeg bruker i sammenheng med skole, arbeidslivet og hverdagen.