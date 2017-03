Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en oppsummering fra nattens hendelser

18.30: De to personene som ble tatt i et snøskred ved Lyngseidet i går ettermiddag, var en del av et turfølge på fire, fra Italia. De to som er tatt, er nå på Universitetssykehuset i Tromsø. Tilstanden er uviss.

23.30: To biler skal ha vært involvert i en trafikkulykke ved Melbu. Til sammen fem personer frabegge bilene er tatt med til legevakt.

05.21: Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer. Flere utsettes for vold og trusler.

06:00: De midlertidige hastetiltakene fra asylkrisen bryter med folkeretten, mener Røde Kors. Regjeringen vil videreføre tiltakene, men møter motbør i høringsrunden.