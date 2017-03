Museumsfloken på Elvenes kan bli løst

Salangen kommune har havnet på å tilby Sør-Troms Museum langtidsleie av vedlikeholdshallen på Elvenes.

Folkebladet skrev onsdag at Sør-Troms Museum la press på Salangen kommune om å overta vedlikeholdshallen. Museet har over 30.000 gjenstander og nesten 50 kulturhistoriske bygninger. Mange av disse gjenstandene er i dag lagret i leide kaldgarasjer på Arena Elvenes. Disse lagrene tilfredsstiller ikke klimamessig eller sikkerhetsmessige standardene som settes til magasinering av museumsgjenstander

Tilbyr langtidsleie

Museumsdirektøren gjorde det klart at om de ikke fant en løsning for magasinering av historiske gjenstander i Salangen måtte de se til Harstad og Trondenes. Administrasjon i Salangen kommune har nå tatt fatt på saken.

Styret i Astafjord Utvikling AS kom med tre alternativer, langtidsleie til museet, salg med inngåelse av festeavtale eller salg med utskillelse av gårds- og bruksnummer. Administrasjonen havnet på det første alternativet fordi en oppdeling vurderes å ha en hemmende virkning for Arena Elvenes. Det vurderes slik at forskjellig eierskap kan føre til ulike behov og motstridende interesser.

Vil forhandle

I utgangspunktet ønsket museumsledelsen å kjøpe hallen, men ser ikke bort fra at de går inn på en avtale om langtidsleie.

– Om dette blir resultatet etter den politiske behandlinga må vi finne ut hva vi kan bli enige om. Vi må forhandle om en løsning vi kan leve med fremover. Men det må uansett være i et langsiktig perspektiv, det er en stor jobb bare å flytte alt. Vi må også vurdere i forhold til investeringer, det kan hende vi må seksjonere bygget i flere deler. Vi må også vurdere om klimaet i bygget er godt nok. I verste fall kan det dreie seg om store investeringer. Men vi går inn i forhandlinger med et åpent sinn i forhold til hvordan vi kan få det til, sier avdelingsleder Frode Hansen ved regionmuseet Sør-Troms Museum.