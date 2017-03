Mack og Rema 1000 enig om avtale

Mack og REMA 1000 er enige om en avtale som sikrer at Rema 1000s kunder i Nord-Norge fortsatt vil finne Mack i sine butikker i Nord-Norge.

- Dette er en viktig seier for Mack og for forbrukerne i Nord-Norge som med tydelighet har sagt at de ønsker Mack hos Rema 1000, sier administrerende direktør i Mack, Harald Bredrup i et presseskriv iføleg iTromsø.

7. januar i år startet konflikten mellom Rema og Mack etter at Rema lanserte deres nye «bestevennavtale». Resultatet var at Mack sitt sortiment i Rema-butikkene skulle bli kraftig kuttet og at produktene deres kun skulle være tilgjengelig i butikkene deres i Troms.

Den nye avtalen innebærer at øl fra Mack fortsatt vil selges i REMA 1000 sine butikker i de tre nordligste fylkene.

- Gjennom denne avtalen befester vi vår posisjon som et sterkt regionalt bryggeri, også i Rema 1000. Nå vil jeg bare oppfordre forbrukerne i landsdelen til å støtte opp under sitt favoritt-øl neste gang de handler hos Rema 1000, fortsetter Bredrup i Mack.

Administrerende direktør for Rema Kategori og innkjøp, Lars Kristian Lindberg, var i dag i Tromsø for å markere avtalen ifølge presseskrivet.

- Dette er en gledens dag for våre kunder, Mack og Rema 1000. Vårt utgangspunkt har vært at vi fortsatt ønsker å tilby våre kunder i Nord-Norge produkter fra Mack. Våre kjøpmenn i Nord-Norge ønsker Mack velkommen som en sterk leverandør. Vi er svært glade for at vi i dag kan markere at vi har landet en avtale som sikrer kundene våre sitt favoritt-øl i våre butikker i Nord, sier Lindberg.

Mack-sjefen bekrefter overfor Nord24 at engasjementet i Nord-Norge for at kundene skal få kjøpe sitt favoritt-øl har gjort inntrykk

Bredrup sier alle i Nord-Norge nå kan kjøpe Mackøl på Rema.

- Det viktigste er at de viktigste ølproduktene våre skal være i alle Rema-butikkene i Nord-Norge, sier Bredrup.