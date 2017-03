Lokale utstillere til ny stor messe

Stigh Aarstein, som arrangerer den nye messen NordNorsk handelsmesse, bekrefter at flere fra midt-Troms regionen deltar på messen.

Den første helgen i mai arrangeres en helt ny handelsmesse i Skarphallen i Tromsø. Aarstein som bor på Finnsnes, forteller til Folkebladet at det er flere lokale som ønsker å stille ut på messen.

– Vi har per i dag registrert Senja Reiseliv fra region Midt-Troms og har i tillegg to andre lokale bedrifter fra Finnsnes som er i beslutningsfasen nå om deltakelse på messen. Det vil først og fremste være utstillere fra hele Nord-Norge, men du vil også finne noen utstillere fra andre deler av landet og Sverige, sier Aarstein, daglig leder av Mobicom AS, som arrangerer messen.

I et pressemelding sier at en slik arena som handelsmessen tilbyr, er viktig.

– Jeg mener at en slik arena som dette er viktig da den er med på å promotere og ivareta lokalt næringsliv, sier Aarstein.

Skarphallen har kapasitet opp mot 100 utstillere og messen ønsker et bredt utvalg fra bil og motor til mote og småbarnsfamilieaktiviteter.