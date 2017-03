Har kommet inn bud på Nergård

Det skal ha kommet inn et bud på 2,4 milliarder kroner for Nergård-konsernet.

SENJAHOPEN: Arne Stang, som er styreleder i Nergård AS, har bekreftet til Fiskeribladet.no at det er kommet inn et bud på hele selskapet. Hva budet lyder eller hvem som står bak vil han imidlertid ikke ytre noe om.

Det engelske nettstedet Undercurrent News, som offentliggjorde en nyhet om budet onsdag, hevder imidlertid at det er Salmar-eier Gustav Witsøe som står bak budet. Det er også dette nettstedet som nevner summen på 2,4 milliarder kroner.

Til Fiskeribladet.no er Stang tindrende klar i sin tale.

- Jeg selger ikke til Gustav Witzøe.

Gjennom Nergård Invest AS sitter styrelederen på 58,3 prosent av aksjene i Nergård AS, og sikrer med det aksjemajoriteten.

– Jeg vil utvikle Nergård videre som et eget selskap. Hva tror du fiskerne vil si dersom vi skulle selge Nergård, sier Stang til Fiskeribladet.no.