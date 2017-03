Skal lære bort alt om toppturer

Legendary Lodge arrangerer toppturkurs der de lærer deltakerne alt i fra å ta på skiene, til å finne en nedgravd person i et skred.

Kommende helg arrangerer Legendary Lodge toppturkurs for nybegynnere. Kurset skal foregå på Senja og fokuset vil ligge på hvordan en kan bedrive aktiviteten på en sikker måte i fjellet.

– Fredag blir det ren teori. Da skal vi gå igjennom hva som kan utløse snøskred. Lørdag blir det grunnleggende skredkurs der vi snakker om kameratredning. Vi går ikke i fjellet denne dagen, men tar en rolig tur i en bakke, sier daglig leder i Legendary Lodge, Arvid Karlsen.

Populært

– Hva er spesielt med toppturer på Senja?

– Vi har bratte og flotte fjell og verdens fineste forhold til å kjøre på ski. Det er jo pudderføret de fleste søker etter, forteller han videre.

Kursdeltakerne skal også få grunnleggende opplæring i hvordan man tilpasser utstyr som ski og støvler og hvordan man kler seg for fjellet. Karlsen forteller de ikke har plass til mer enn syv deltakere på kursene. De har imidlertid ikke vært bekymret for om de får nok gjester heller.

– Det har blitt mer og mer populært med toppturkurs. Det er stort sett byfolk som kommer. Jeg tror det er spesielt for dem å oppleve de bratte fjellene vi har her.

Snøskred

Fjellet de skal bruke under kurset er Skarelvfjellet. Karlsen har tatt med seg flere spreke folk på tur i fjellet om vinteren, men nedkjøringen på ski i urørt snø, er en utfordring for mange.

– Jeg har lært at de fleste kan gå opp, men ikke alle klarer å komme seg greit ned, fortsetter Karlsen.

Søndagen blir kameratredningskurset mer omfattende. Snøskred er noe de har sterkt fokus på under kurset.

– Du skal være obs på hva du skal gjøre dersom det går et skred og du må kunne vite at skikjøring over 30 grader kan være livsfarlig, avslutter Karlsen.