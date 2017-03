Søker permanent oppdrettstillatelse

Nå kan oppdrett i Durmålsvika i Lenvik gå fra midlertidig til permanent status.

Nor Seafood AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS drifter i dag på en oppdrettslokalitet i Durmålsvika med en midlertidig tillatelse.

Selskapene har imidlertid søkt om å få gjort Durmålsvika til en permanent lokalitet.

Produksjon

Akvakultursøknaden omfatter produksjon innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 5.670 tonn. Det er også søkt om etablering av en fôrflåte.

Det er Troms fylkeskommune som er tildelingsmyndighet, men i forbindelse med søknaden er Lenvik kommune bedt om å uttale seg. Utvalg for miljø og forvaltning har saken på bordet 16. mars. Rådmannens anbefaling er at søknaden godkjennes.

– Positivt

«Det er positivt at det legges opp til drift av grønn konsesjon på lokaliteten som betyr et større fokus på å motvirke lakselus og rømming av oppdrettslaks», poengteres det i rådmannens vurdering.

Søknaden har også vært lagt ut til offentlig ettersyn uten at det kom inn noen uttalelser.