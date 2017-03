Mener narko-forbud ikke fungerer

Informasjon om konsekvenser ved bruk av ulovlige stoffer bør starte allerede på barneskolen, mener Milly Meyer.

FNs narkotikakommisjon holder denne uken et møte i Wien der de legger føringer for global narkotikapolitikk. I den forbindelse arrangerer de et ungdomsforum. En av dem som deltar, er 18 år gamle Milly Meyer fra Setermoen.

– Jeg hadde lyst til å se hvordan narkotikapolitikken foregår på et nasjonalt nivå og se hvordan et så stort organ som FN fokuserer på narkotika blant ungdom, sier hun.

Meyer er medlem av ungdomsorganisasjonen, Juvente. Samlingen i Wien varer fra 13.-17. mars. Foreløpig har de lyttet til foredrag og hatt gruppeoppgaver som har blitt fremført i salen.

– Vi har diskutert hvorfor folk begynner med narkotika, hva vi må gjøre for å forhindre det og hva vi må gjøre for å hjelpe dem ut, fortsetter hun.

Tiltak

Meyer er ikke i tvil om hvilke tiltak hun mener bør settes i verk for å forhindre ungdom i å starte med narkotika.

– Det vi har argumentert for er å starte tidlig med informasjon og tilrettelegging av tilbud. Man må begynne på barneskolen og advare om konsekvensene. På ungdomsskolen er det for sent.

Det er kun henne fra Juvente som er i Wien. Rundt 40 ungdommer fra 30 land deltar på konferansen. Flere av dem representerer lignende organisasjoner som Juvente. Meyer mener et forbud mot narkotika ikke fungerer.

– Narkotika skaper problemer for både samfunn og individer. Man vil jo helst forhindre bruk, men det er vanskelig å få til. Vi blir ikke kvitt det, men vi kan gjøre det tryggere ved å gi informasjon og prøve å forminske tilgangen og bruken, fortsetter hun.

Samarbeid

På konferansen har de også diskutert hvordan samarbeidet skal fungere internasjonalt og hvilke land som er aktuelle. Meyer er klar på hva hun mener er viktig for dette samarbeidet.

– Selv om det er narkotika så betyr det ikke at alle løsninger fungerer i samme land. Vi må finne løsninger som passer på et internasjonalt nivå og ta hensyn til at ikke alle metoder egner seg like godt i alle land, avslutter Meyer.