Fylkestinget ønsker base for redningshelikoptre i Troms

Fylkestinget i Troms stiller seg bak etablering av en redningsbase for helikoptre i Troms

Dette ble klart under møtet i fylkestinget, morgentimene onsdag.

I saken vedrørende strategi for maritim næringsutvikling i Troms, ble tematikken bragt på bane under punktet vedrørende miljø, sikkerhet og beredskap.

«Av konkrete tiltak for å styrke sikkerheten og beredskapen i fylket , er det ønskelig med etablering av en rednings base for 330 skvadronen i Troms . Ansvarsområdet dekkes i dag av redningshelikoptre fra Bodø eller Banak. Men flytiden til Universitetssykehuset Nord-Norge er én time», står det i strategien.

Strategi for maritim næringsutvikling i Troms ble vedtatt mot to stemmer.

Berømmer

Ansvarlig fylkesråd i saken, Willy Ørnebakk, berømmer politikere og lokale engasjerte for bidragene til strategien.

– Det har vært en stor entusiasme rundt denne saken. Folk har vært engasjerte og sendt inn skriftlig innspill, når de selv ikke har hatt mulighet til å være med på møtene, sier Ørnebakk fra talerstolen

Etterspurt

I februar fortalte Tove Vangen, leder for hovedredningssentralen i Nord-Norge, at flyttingen av 339-skvadronen på Bardufoss, vil påvirke redningstjenesten og at en base for redningshelikopter kunne bli et tema igjen.

Samtidig forklarte klinikkoverlege Mads Gilbert til Folkebladet, at han frykter for den sivile beredskapen ambulansehelikopter reduseres i størrelse og 339-skvadronen flyttes. Han mener klart det bør etableres en base i Troms grunnet dårlig reposnstid fra Banak og Bodø.

– Det tar ikke et geni for å forstå at den totale reduksjonen i Nord-Norge er svært alvorlig, sa Gilbert i februar til Folkebladet.