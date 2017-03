E6 åpnet ved Andselv

E6 var stengt ved Andselv etter en hendelse, men er nå åpen for trafikk

Troms politidistrikt meldte i dag klokken 10.36 på Twitter at E6 var stengt ved Andselv på grunn av en hendelse. Klokken 10.55 meldte de igjen på Twitter at veien er åpnet for trafikk.

– Veien er nå åpnet igjen og trafikken flyter som normalt, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Rune Nilsen.