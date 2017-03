Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kjapp oppsummering av nattas hendelser.

Kl. 02.26: Brannvesenet har kontroll på brannen som brøt ut i Østre Skostredet i Bergen sentrum sent mandag. Det er ikke meldt om personskader, melder NTB. Les mer her.

Kl. 02.59: Sortland: I trafikkontroll tidligere i kveld/natt ble 18 biler kontrollert. 1 bøtelagt for manglende førerkort, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 03.53: Millioner amerikanere forbereder seg på et av de verste vinterstormene på mange år. SAS har kansellert alle flyginger fra Skandinavia til New York tirsdag, melder NTB. Les mer her.

Kl. 04.04: CBS bekrefter at det er gitt grønt lys for «Unge Sheldon», en spin-off-serie av den prisvinnende komiserien «The Big Bang Theory», melder NTB. Les mer her.