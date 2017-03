Bardu kjøper seg inn i Visit Narvik

I forrige uke vedtok formannskapet i Bardu å investere i inntil 10 prosent eierskap i Visit Narvik.

Årsakendet gode samarbeidet mellom Visit Narvik og de ulike aktørene i reiselivsnæringen i Bardu kommune.

Reiselivsaktøren og kommunen har samarbeidet tett siden avtalen ble etablert i 2015.

Blant annet nevnes Polar Park i tillegg til at Visit Narvik ellers har vært en forkjemper for å få etabert den nye turistbussruten.

Dette resulterte i daglige avganger mellom Narvik og Tromsø, med en stopp i parken i Salangsdalen.

Til tross for at forslaget av noen var ønsket utsatt, ble det ved votering vedtatt at Bardu kommune skal investere i reiselivsaktøren for inntil 500.000 kroner.