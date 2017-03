Gro Helen Tørum, kjent fra «Åndenes makt» er opprinnelig fra Finnsnes, nå returnerer hun med Workshop og et ønske om å finne sitt barndomshjem

Tørum som bor i Italia, er nå i Norge, klar til å starte en Nord-Norge turné med workshoppen om å mestre den nye utgaven av seg selv. Hun ba spesifikt om å få reise til Finnsnes.

– Mitt første leveår bodde jeg på Finnsnes, jeg er født her. Mine foreldre bodde her i 10-11 år før de vendte tilbake til Trøndelag. Jeg har lenge ønsket å reise tilbake, og nå får jeg muligheten. Dette er kjempespennende, sier Tørum til Folkebladet.

Savnet

Tørum forteller at det var i Tønsberg hun for alvor begynte å tenke på å reise til fødestedet igjen.

– Jeg hadde en morsom opplevelse sammen med en venninne i Tønsberg. Vi var innom butikk og snakket med hun som eide denne. Hun snakket nord-norsk og fortalte at hun var fra Finnsnes. Da kom savnet og nysgjerrigheten frem og jeg visste at jeg måtte reise tilbake igjen, sier Tørum.

Barndomshjem

Faren Rolf Arntzen jobbet på Fiskernes redskapsfabrikk, i dag bedre kjent som Refa. Hennes mor Dagmar Arntzen var frisør.

– Finnsnes er veldig ukjent for meg. Mor og far døde for mange år siden, hvis ikke hadde jeg spurt de om hvor jeg bør gå og hva jeg bør se. Vi flyttet fra Finnsnes i 1963. Tenk om jeg møter noen som kjente de og viste hvor vi bodde. Jeg er egentlig en privat person, men dette er så spennende. Hvis noen ønsker å gi meg en omvisning, er jeg veldig åpen for dette, sier Tørum.

Workshop

Andre april skal hun avholde en workshop på Finnsnes hotell.

– Jeg skal forsøke å formidle innsikt på hvordan en kan leve best mulig. Det å kunne være i kontakt med oss selv. Skjer mye med oss nå, vi opplever ting sterkere og det skaper mye frustrasjon. Min forståelse av virkeligheten har alltid vært anderledes enn mange andre sin. Nå begynner andre å åpne seg og jeg er ikke så anderleses lengre. Jeg var kanskje bare tidlig ute. Da jeg for ti år siden da jeg stod frem som klarsynt ble jeg møtt med latterliggjøring og sjikane. Nå er det anderledes. De som sa jeg var på bærtur, kommer nå å snakker om at de er redde over ting de har opplevd. Min rolle nå er å hjelpe å ta bort den frykten, forteller Tørum.