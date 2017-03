– Bakvendt av kommunestyret

Elbilister får ikke parkere gratis i Lenvik. Sp-politiker Bjørn-Richard Pedersen anklager kommunestyret for ikke å være fremtidsrettet.

Med den nye parkeringsforskriften som trådte i kraft fra nyttår, ble det opp til kommunene sjøl å avgjøre om betalingsfritaket for parkering av elbiler skulle videreføres. Kommuner som Oslo, Drammen, Kristiansand og Moss har sagt ja til å videreføre et slikt betalingsfritak. Lenvik kommune derimot har sagt nei.

Det gjør Sp-politiker Bjørn-Richard Pedersen litt matt.

– Det er veldig defensivt og lite fremtidsrettet av kommunestyret å ikke satse på elbiler, mener han.

Bakvendt vedtak

Sp-politikeren, som sjøl sitter i Lenvik kommunestyre, la i det siste kommunestyremøtet frem et forslag om å videreføre ordninga med parkeringsfritak for elbiler. Med kun to stemmer falt imidlertid forslaget. Flertallet stemte i stedet frem en ordning med gratis saktelading til elbilene, men hvor elbilistene er nødt til å betale for parkering som alle andre.

– Her har man gått for en hybridløsning hvor det satses på elbiler, men ikke fullt ut. Jeg tror ikke gratis lading er nok til å få folk til å velge elbil, mener Pedersen.

Han er tydelig på at han mener flertallet i kommunestyret har gjort et bakvendt vedtak. Dette ved at man nå skal legge til rette for elbiler, men samtidig fjerner et viktig incentiv for å øke bruken av elbiler.

– Jeg har ikke tallene foran meg, men det er ikke mange elbiler i regionen her. Da blir det ironisk når man på den ene siden tilrettelegger med ladestasjoner for elbiler, noe den nye parkerinsgforskriften krever, men på den andre siden fjerner et viktig gode. Det gjør meg redd for at vi ikke får disse bilene opp i et stort nok antall til at det blir bygget ut en tilstrekkelig infrastruktur, sier Sp-politikeren.

Pedersen viser til at Enova er igang med en storstilt utbygging av ladestasjoner landet rundt, men at det nord for Tromsø har stoppet opp. Dette fordi det ikke er kommet inn noen anbud her.

– Altså har man ikke sett noe slikt som drivverdig her fordi bruken av elbil er så liten.

Ikke uendelig varighet

Pedersen mener det er feil å kalle det forskjellesbehandling når elbilister gis gratis parkering eller andre goder.

– Når man sier det vitner det om at man ikke har en fullgod forståelse av produktet. Med elbiler er det et annen måte å tenke på enn med fossile biler, og disse bilene har ennå ikke fullgod rekkevidde så fremst man ikke er på Tesla-nivå. Har man ikke tilbud om gratis lading kan men heller ikke bruke elbilen i det daglige – i hvert fall ikke til rekkevidden blir stor nok.

Sp-politikeren mener heller ikke at elbilene skal ha parkeringsfritak i evig tid, men til den dag at elbilen er fullverdig sammenlignet med fossile biler.

– Inntil elbilen er like god som fossilbilen på rekkevidde er vi nødt til å veie opp for ulempene med goder som parkeringsfritak, mener Pedersen.

Da han la frem sitt forslag i kommunestyret, ble han - riktignok på humoristisk vis - anklaget for å mele sin egen kake. Dette fordi Pedersen nettopp har bestilt seg elbil. Sp-politikeren understreker at hans forslag om betalingsfritak ikke har noen sammenheng med bilkjøpet.

– For min del har det ikke noe å si om det er gratis parkering eller ikke. Bilen ble også bestilt før denne saken var avgjort, humrer Pedersen.

Han poengterer likevel at undersøkelser viser at nettopp infrastruktur og «lettvinthet» er noe folk er opptatt av når de vurderer kjøp av elbil.