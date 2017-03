Skal fly fra Barfuoss til Bodø og Tromsø

Er fly mellom Bardufoss, Bodø og Tromsø et etterlengtet tilbud? Ja Nei Reiser ikke fra Bardufoss Du må velge et alternativ

Fra 1. mai er det klart for flere nye flyruter fra Bardufoss — med Widerøe til Bodø og Tromsø.

Det opplyser selskapet i ei pressemelding mandag morgen.

Allerede fra mandag 1. mai 2017 lanserer Widerøe ruter inn og ut fra Bardufoss lufthavn.

Direkte

Da skal det bli mulig å reise direkte til Bardufoss både fra Bodø og Tromsø. Rutene korresponderer godt med ruter inn til Nord-Norge samt videre inn mot Widerøes øvrige rutenett i landsdelen.

- Vi er veldig glade for å komme med denne nyheten nå. Vi har hatt tett dialog med næringsaktører, Forsvaret og politiske aktører i området, og vi er veldig glade for å kunne imøtekomme en del av de ønsker og innspill som vi har mottatt. Rutene er satt opp slik at de korresponderer med videre forbindelser både til Oslo og Trondheim, i tillegg til internt i Nord-Norge, sier rutesjef for kortbane i selskapet, Jørgen Nergård.

Bonuspoeng

Widerøe lover at begge rutene skal gi full opptjening av poeng i Eurobonus-systemet. Prisen skal starte på 599 én vei mellom Tromsø og Bardufoss, og 699 én vei fra Bodø.

Rutene skal trafikkeres av Widerøes DH8-100 med 39 seter og DH8-300 med 50 seter.

Selskapet opplyser at rutene vil være tilgjengelig i booking i løpet av en uke.

Slik blir rutene til Bardufoss:

Mandag, torsdag og fredag kl. 10:25–11:10: Bodø–Bardufoss

Forbindelse fra Oslo, Trondheim, Sandessjøen, Brønnøysund, Mosjøen og Leknes

Mandag, torsdag og fredag 11:30–12:15 : Bardufoss-Bodø

Forbindelse til Oslo, Trondheim, Mosjøen, Svolvær, Stokmarknes, Leknes og Andenes

Torsdag, fredag og søndag kl. 19:20–20:05: Bodø–Bardufoss

Forbindelse fra Oslo, Trondheim, Svolvær, Leknes og Andenes

Torsdag, fredag og søndag kl. 20:20–20:45: Bardufoss–Tromsø

Forbindelse til Alta, Lakselv, Hasvik, Hammerfest, Honningsvåg, Mehamn, Vadsø og Kirkenes

Torsdag, fredag og søndag kl. 19:00 – 19:25: Tromsø–Bardufoss

Forbindelse fra Oslo, Alta, Hammerfest og Lakselv

Torsdag, fredag og søndag kl. 19:40-20:25: Bardufoss–Bodø

Forbindelse til Oslo, Trondheim, Stokmarknes, Leknes og Mosjøen