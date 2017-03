SalMar blir hovedpartner til Reistadløpet 2017

Oppdrettsimperiet SalMar går inn som hovedpartner til Reistadløpet som går fra Bardu til Målselv.

SalMar har inngått avtale om å være hovedpartner til Reistadløpet som arrangeres 1. april 2017. Reistadløpet inngår fra og med 2017 som en del av langløpcupen Visma Ski Classics.

- Reistadløpet er et stort regionalt løft i nord, og SalMar ønsker som stor aktør innen havbruksnæringen å bidra til denne satsingen gjennom å være hovedpartner for arrangementet, sier daglig leder i SalMar Nord AS, Ørjan Jensen i en pressemelding.

SalMar har i forbindelse med Reistadløpet også inngått avtale med Senja videregående skole, restaurant og matfag, om servering av smaksprøver av ulike lakseretter på stadion i forbindelse med arrangementet.