Arrangørene av ARN 2017 inviterte alle arrangørkommuner til arrangør-seminar i Nice helgen.

Kommunene sammen med sponsorer og samarbeidspartnere møttes i workshoparbeid der målet var å videreutvikle arrangementet Artic Race of Norway. På agendaen sto elementer som flere sidearrangement, markedsføring, utvikling av lokal markedsplass i start og målområdene og en arrangørkaravane.

Lover total galskap

Prosjektleder i Salangen Kurt Jan Kvernmo og ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) var på plass i Nice.

– Dette var jo det andre seminaret, det første var på Bardufoss. De ansvarlige for partnerne og de ansvarlig for kommunene var med i helga. Vi jobba med flere ting som hvordan kommune kan og bør engasjere og aktivisere. Og partnerne sa mye om sine effekter og ideer de har. Det var kjempeinteressant og veldig nyttig, ikke minst å høre alle som skal være med å arrangere. Jeg lovde total galskap på den første etappen og litt mer organisert galskap på den andre etappen, sier Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp).

Dobla henvendelser

Bufetat er sosial partner. De har valgt å fokusere på rekruttering av fosterhjem. De skal bruke arrangementet på å presentere sin virksomhet og for å rekruttere.

– Vi har snakke med Bufetat i forhold til hva vi kan få ut av det i forhold til at vi er vertskommune for en av deres institusjoner. I fjor hadde de ei dobling av henvendelser fra familier som kunne tenke seg å bli fosterhjem etter Arctic Race, forteller Wiggen Prestbakmo.

Løft for hele regionen

– Etter helga er det interessant å ta inn over seg hvor stort arrangement vi er en del av. Dette er jo den samme arrangementsorganisasjonen som har ansvar for Tour de France. De er profesjonelle, men samtidig entusiastiske og klarer å se ting vi mener er viktig. Og de klarer å anrette arrangementet slik at vi ser det blir et løft for hele regionen. Det var spennende, men først og fremst nyttig i forhold til hva slags innsats vi skal legge inn. Men vi ser også hva slags omfang effekten kan ha. Det er ikke ubetydelig, sier hun.

Duket for mye moro

– Vi ser jo at her er det mange ting salangsværingene kan bidra med. Det var artig for to år siden, og nå er det duket for veldig mye moro, sier hun.

Wiggen Prestbakmo forteller at veien videre er å i løpet av kort tid arrangere et folkemøte i Salangen. Videre skal de ulike delene av organisasjonen gripe fatt i ideer. Arbeidet med sommerens Arctic Race er i gangsatt i Salangen.