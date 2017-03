Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kjapp oppsummering av nattas hendelser.

Kl. 00.10: UP har bøtelagt 15 bilførere for fart i 60 sone i Narvik. Høyeste 82 km/t. Én bøtelagt for mobilbruk, én for manglende bruk av bilbelte, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 04.34: En streik på flyplassene i Berlin betyr at nesten alle fly blir innstilt mandag. 2.000 bakkepersonell går fra jobben i 25 timer, melder NTB. Les mer her.

Kl. 05.29: Et rekkehus i Kantarellen terrasse på Mortensrud i Oslo er evakuert på grunn av brann. Det er ikke meldt om personskader, melder NTB. Les mer her.

Kl: 05.31: Tromsø sentrum: Mann (45) innbrakt,overstadig beruset ute av stand til å ta vare på seg selv. Anmeldt for besittelse av kniv og narkotika, melder Troms politidistrikt.

Kl. 05.57: Nødetatene rykker ut til bolighus på Aronnes, Alta. Melding om røyk fra huset. Huseier er kontaktet. Det skal ikke være noen i huset, melder Finnmark politidistrikt.