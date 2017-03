Bygdefolket vant — jubler for 4G-dekninga

Folk på Lavangsnes i Salangen er svært tilfreds med at de har fått 4G-dekning. Det har de fått som vinnere av en konkurranse.

Og nå lover Telenor at flere steder i Midt-Troms skal få $G i løpet av dette året. Den nye mobilstasjonen på Lavangsnes er nå satt i drift.

Forslaget

Henriette Duus Hansen sendte inn forslag om å bygge mobilstasjon på Lavangsnes i Telenor-konkurransen «Vi vil ha 4G» i 2015. Folket i lokalsamfunnet engasjerte seg så sterkt at det resulterte i at hennes forslag ble en av vinnerne i konkurransen, opplyser Telenor i ei pressemelding mandag.

- Jeg er svært glad for at mobilstasjonen nå er i drift. God mobildekning er svært viktig for de fastboende og hyttefolket, samt havbruksnæringen. I tillegg gir det trygghet til beboerne, og er beredskapsmessig viktig for oss i kommuneapparatet, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen kommune.

Konkurranse

- «Vi vil ha 4G» var en konkurranse hvor steder som ikke var en del av den ordinære utbyggingsplan likevel kunne få 4G. Derfor er det svært gledelig at vi endelig setter i drift mobilstasjonen på Lavangsnes, og jeg vil gratulere kommunen med en splitter ny 4G-mobilstasjon, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Telenor gjennomfører en omfattende utbygging og oppdatering av fjerde generasjons mobilnett (4G) i Norge.

Dekning

– Per i dag har 97,6 prosent av Norges befolkning 4G-dekning fra Telenor, og vi bygger ut mobilnettet raskere enn vi tidligere har estimert. Innen utgangen av året skal 99,8 prosent i landet ha fått 4G, sier Amundsen.

– Dagens raske utvikling med smarttelefoner og nettbrett stiller økte krav til mobilnettet, og med 4G tar vi et viktig steg mot økt kapasitet, høyere hastigheter og bedre surfeopplevelser, sier han.