Sørreisa kommune med solid overskudd

Årsresultatet for Sørreisa kommune viser et overskudd i fjor på over seks millioner kroner.

– Vi er veldig glade for å kunne legge fram årsregnskapet for 2016 med positivt resultat, sier rådmann i Sørreisa, Ann Kristin Trondsen i en pressemelding. Etter avsetning av 4,8 millioner til disposisjonsfond kom det samlede resultatet på 6.377.000 kroner i pluss.



Besparelser på driftsrammene var på 5,3 millioner, mens kommunen også fikk inn èn million mer i skatt enn budsjettert. Alle detaljene i regnskapet er enda ikke analysert, men overskuddet skyldes i stor grad besparelser på lønn- og vikarutgifter i forhold til sykelønnsrefusjon. – Jeg vil gi honnør til enhetsledere og ansatte som har jobbet hardt for å holde tildelte budsjettrammer, sier Trondsen.

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel. Varsle om upassende innlegg her

Følg Folkebladet på Facebook: