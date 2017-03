Mathias fikk dårlig start på helga

Mathias Johnsen fra Skaland fikk en dårlig start på helga.

Skoleeleven, som går siste året på data og elektronikk på Breivika i Tromsø, skulle fredag heim på helgebesøk til foreldrene på Skaland. Han tok hurtigbåten 13.45 fra Tromsø.

- Det første som skjedde var at hurtigbåten ikke kunne legge til kai på Finnsnes på grunn av problemer med is. Dermed måtte vi gå videre til Brøstadbotn. I Brøstadbotn ble jeg og de andre passasjerene lastet om bord i to busser og kjørt til Finnsnes, forteller Mathias.

Forsinkelsen gjorde at han ikke rakk bussen fra Finnsnes til Skaland.

I stedet kom mora og hentet ham.

På tur utover mot Skaland skulle det oppstå nye problemer.

Vogntog sperret veien

I den bratte bakken på fylkesvei 86 ved Stallobergan i Svanelvdalen, et kort stykke fra Straumen, hadde et vogntog fått problemer og sto og sperret veien. Det var nullføre og en del sørpe på veien.

- Vi ble stående og vente i halvannen time før bergingsbil kom. Etterpå tok det ytterligere 40 minutter før begingsbilen hadde fått rettet vogntoget opp såpass at det gikk an for biler å passere.

Mathias forteller at vogntoget sto fast midt i mellom de to knappe svingene i første del av oppstigninga.

Gode dekk og kjettinger

- Det var et norskregistrert vogntog med gode dekk og kjettinger. Slik det så ut hadde sjåføren nesten kommet seg opp, før han hadde fått problemer og blitt nødt til å rygge tilbake. Under rygginga hadde vogntoget så sakset. Med 40 tonns last er det vel ikke bare, bare.

På begge sider av vogntoget bygget det seg opp lange køer. Ifølge Mathias ble blant annet to turistbusser, som kom fra Hamn, stående fast.

- Hva synes du selv om å bli stående fast i trafikken på denne måten?

- Nei, det er vel ikke så mye å gjøre med. Det er ikke første gangen jeg opplever at veien er sperret av vogntog ved Stallobergan, så man er vant til det. Det er vel for mye å håpe at det blir gjort noe for å rette ut svingene og forbedre oppstigninga. Det skal vel for mye til.

- Men det er likevel ergrelig når slikt som dette skjer. Det ble en litt trist og dårlig start på helga, sier Mathias Johnsen.