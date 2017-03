Kystvakta fjernet problem på Finnsnes

Kystvaktskipet «Magnus Lagabøte» kom lørdag Finnsnes til unnsetning.

Siden fredag har det vært et problem at mye is har pakket seg ved hurtigbåtkaia på Finnsnes. Fredag lå isen så tett at hurtigbåten ikke kunne gå til kai, men måtte sette passasjerene av i Brøstadbotn.

Også for anløpene på lørdag så det mørkt ut.

Helt til «Magnus Lagabøte» kom til unnsetning.

- Vi fikk en forespørsel fra en kollega, nestkommanderende om bord på K/V «Svalbard», om vi kunne bistå med fjerning av is ved hurtigbåtkaia. Og det svarte vi selvfølgelig ja til — siden vi tilfeldigvis befant oss i nærheten, sier skipssjef Tomas Ruud-Halvorsen om bord på K/V «Magnus Lagabøte» til folkebladet.no.

Mye is

Ruud-Halvorsen sier at det lå veldig mye is ved hurtigbåtkaia.

- Vi brukte propellstrømmen til fartøyet for å skyve isen bort fra kaia. De to vribare pod'ene vi har under fartøyet er godt egnet til å skape sterke strømmer. Det er en ganske effektiv metode for å flytte på is, forklarer skipssjefen.

Ruud-Halvorsen sier det lyktes å skyve isen bort og nordover.

- Så nå er det ryddig og rent ved kaia. For anløpene på lørdag bør det gå greit for hurtigbåten å komme til kai.

Han frykter imidlertid for at vær og vind på nytt kan skape problemer.

- Det er mulig vi kan ta oss en tur på søndag også for å se til at havet utenfor kaia er isfri.

- Snilt gjort

Skipsekspeditør Per Lund er glad for at Kystvakta grep inn.

- Det var veldig snilt av Kystvakta å utfør denne jobben. Hvis ikke ville vi hatt et problem. Det er forferdelig tungvint for passasjerene hvis anløpet må sløyfes, sier Per Lund.

Egentlig var det meninga å få hjelp av hurtigruta lørdag til å fjerne isen.

- Men de hadde ikke tid. Derfor var det veldig kjekt at Kystvakta kom oss til unnsetning, sier Per Lund.