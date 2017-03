Hurtigbåten klarte ikke legge til kai

Du må velge et alternativ

Burde hurtigbåtene tåle isen som kommer av og til? Ja Nei Bryr meg ikke Du må velge et alternativ

Is ved Finnsnes gjorde at båten fortsetter videre til Tromsø i redusert fart.

Hurtigbåten som gikk fra Harstad til Tromsø klokken 13 kunne ikke legge til kai ved Finnsnes rundt klokken 14:30 på grunn av is.

– Mye is

- Båten fortsetter videre til Tromsø med redusert fart siden det er mye is etter Finnsnes, opplyser en tipser til avisen Harstad Tidende.

Nye meldinger vil bli gitt for de som ikke kom seg av på Finnsnes, har passasjerene fått høre.

- Vi jobber på spreng for å finne løsninger. Informasjon går til passasjerene om bord og på terminalen på Finnsnes når vi har mer å si, forteller leder Kurt Bones i Troms fylkestrafikk ifølge Harstad Tidende.

Troms fylkestrafikk opplyste ved 16-tiden at de som skulle reise fra Tromsø til Finnsnes klokka 16:15 burde satse på buss.

– Tettpakket

– Gisundet er tettpakket med is. Av den grunn kan det bli vanskelig å legge til kaia med båt. Reisende som skal fra Tromsø til Finnsnes oppfordres derfor å benytte seg av buss rute 100 med avgang fra Tromsø kl. 16:00, skrev selskapet på Facebook.

Og på Facebook raser folk over det de mener er dårlig informasjon.

– Litt overdrivelse å si at Gisundet er tettpakket med is, da hadde vel neppe båten gått. Et smalt belte mee is/sørpeis langs land og kaia, skriver en mann.

– Utrolig dårlig informasjon til de reisende. De så bare at båten forsvant, skriver en annen.