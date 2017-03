Fiskeriministeren vil ha mer fleksibilitet

Fredag ble det gjort endringer i konsesjonsforskriften.

Kongen i statsråd vedtok fredag at søknadsplikten for redskapsfleksibilitet fjernes og det åpnes for større redskapsfleksibilitet i kystfisket etter makrell, kommer det frem i en pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet.

Avskaffes

Ordningen med søknadsplikt for redskapsfleksibilitet mellom trål og not avskaffes. Adgangen til redskapsfleksibilitet vil nå følge automatisk av forskriften for de berørte fartøyene. Dette mener departementet vil være en forenkling som vil spare næring og forvaltning for unødvendig arbeid med overflødige søknadsprosesser, kommer det frem i pressemeldingen.

I tillegg åpnes det for større redskapsfleksibilitet i kystfisket etter makrell.

– Muligheter

– Jeg leter kontinuerlig etter muligheter til å forenkle fiskeriregelverket og disse endringene bidrar til mindre byråkrati og sparer næringen for unødvendig papirarbeid, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Det er også positivt at vi nå åpner for noe større redskapsfleksibilitet i kystfisket etter makrell, sier fiskeriministeren.