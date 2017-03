Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kjapp oppsummering av nattas hendelser.

Kl. 21.44: Fosseng/E6: 2 stk. elg ble påkjørt av en bil. Store matr. skader, ingen pers.skader. Bergningsbil på tur. VTS varslet, melder Troms politidistrikt.

Kl. 22.18: Mørkved: melding om sort hund funnet i området Osphaugveien. Tispe. Tas vare på av melder. Ring politiet om du savner hunden din, melder Salten politidistrikt.

Kl. 00.04: En mann i 30-årene er pågrepet etter at han viftet med en kniv på Rosenhoff trikkeholdeplass på Carl Berner i Oslo, melder NTB. Les mer her.

Kl. 01.48: Flere jenter i tenårene har livstruende brannskader etter tragedien på barnehjemmet i Guatemala. Hittil er 34 barn bekreftet omkommet, melder NTB. Les mer her.

Kl. 03.06: Kvaløya: UP har gjennomført fartskontroll i 60-sone på FV863. Utferdiget 14 forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet var 80 km/t, melder Troms politidistrikt.

Kl. 03.33: Minst 26 personer er omkommet og 36 skadd etter at en overfylt buss kjørte utfor en fjellvei og rullet 200 meter nedover og landet i en elv, melder NTB. Les mer her.

Kl. 05.10: Sveitsisk politi er på jakt etter to menn som har skutt tre personer på en kafé i Basel. To døde, og den tredje personen er kritisk skadd, melder NTB. Les mer her.