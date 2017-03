Barna fikk nye instrumenter

Etter en vellykket innsamlingsaksjon kan barna på Kårvik skole nå spille i vei på flunkende nye instrumenter.

I fjor høst ble det startet en innsamlingsaksjon i Kårvikhamn for å få nye instrumenter til skolen. Til sammen ga privatpersoner og næringsliv i området 21.000 kroner til formålet. Det var 400 prosent mer enn de 5.000 kronene Kårvik skole i utgangspunktet hadde til rådighet for å fornye instrumentparken. Nå er de nye instrumentene på plass på skolen.

– Det er en glede å vise fram en rekke flunkende nye kvalitetsinstrumenter som er innkjøpt for pengene. Det gjenstår bare å takke alle som bidro til dette flotte resultatet. Innsatsen vil bidra til et positivt utbytte for barna ved Kårvik skole i mange år fremover, sier initiativtaker Ina Gravem Johansen.

Venstrehåndgitar

Utgangspunktet for innsamlingen var at skolen på høsten fikk ny lærer i estetiske fag. Samtidig var instrumentene på skolen gamle og i dårlig stand. Gravem Johansen, som selv har barn på skolen, tok derfor kontakt med foreldreutvalget ved skolen og fikk startet en kronerullingsdugnad, som altså førte til 21.000 kroner til nye instrumenter. Hvilke instrumenter som skulle handles inn var det musikklærer Merete Jacobsen som bestemte.

– Det ble noen gitarer, metallofoner og rytmeinstrumenter. I tillegg handlet vi inn et par store litt dyre ting, en venstrehåndsgitar og en stor tromme, forteller Jacobsen.

Mestringsfølelse

Alle instrumentene som ble handlet inn ble valgt ut fra et pedagogisk ståsted.

– Det som er viktig med musikkundervisning er at alle skal få en følelse av å mestre. Da er det visse instrumenter som er lettere å bruke i undervisning enn andre, sier Jacobsen.

Musikklæreren er begeistret over initiativet og bidragene som kom inn, men mener det er synd at støtten til de estetiske fagene blir nedprioritert.

– Det er veldig synd at det politisk ikke bevilges midler til et sånt fag, fordi det er så mange som faller mellom to stoler og som virkelig blomstrer i det faget. Det er et fag som kan brukes til så mye mer enn å synge hyggelige sanger, og det er veldig synd at det blir nedprioritert, sier hun.