- Alle jublet da vi fikk flertall

Stortingspolitiker Regina Alexandrova (H) jubler over at forslaget om innføring av lokal forvaltning og fjelloven i Nordland og Troms vant fram.

Først ble forslaget avvist av redaksjonskomiteen til programarbeidet på landsmøtet. Troms Høyre ga seg ikke og ønsket votering på saken.

- Vi vant fram med flertall, sier Regina Alexandrova (H) til Folkebladet.

Det med hjelp fra trøndelagsfylkene og Innlandet.

- Meget god sak

- Dette er en meget god sak for Nord-Norge. Hele Troms og Nordlandsbenken jublet da vi fikk flertall, sier hun.

Nå vil kommunene i Nordland og Troms overta forvaltningen av statsgrunn slik at man sikrer lokal forvaltning, så vel som at verdiskapning kommer lokalsamfunnet tilgode.

- I dag er det staten som både eier, driver forretning på og høster alle inntekter. Endringen betyr mindre makt til staten og mer makt til oss i nord, forklarer Alexandrova.

Lokalt kan man nå gjennomføre forvaltning til fellesskapets beste og ta vare på og videreutvikle områdene.

- Samtidig som man sikrer at inntekter blir i kommunene og ikke forsvinner til staten. Dette gjelder for eksempel inntekter fra jakt, fiske, hytteutleie og forvaltning av grunn for bønder som leier på statsgrunn, forteller hun.

Forventninger

Lokale bønder vil ifølge henne da kunne søke om seterfeste - en bruksrett som Fjelloven gir.

- Det er på høy tid at den NOU-en (Norges offentlige utredninger) som samerettsutvalget arbeidet med fra 2001 til 2007, tas opp av skuffen og følges opp. Jeg vet at både Norges Bondelag, Utmarkskommunenes Sammenslutning og Norges Fjellstyresamband i ti år nå har forsøkt å få denne saken på agendaen, forklarer hun.

Alexandrova har store forventninger til de positive ringvirkninger dette vil gi i Troms og Nordland.