Robot skal hjelpe syke elever ved Senja vgs.

En ny robot skal hjelpe langtidssyke elever ved Senja videregående skole ut av ensomhet.

Gjennom Atea skal roboten AV1 fra No Isolation gi langtidssyke elever ved skolen muligheten til å ha en vanlig hverdag både på skolen og sosialt.

Det skriver skolen i en pressemelding torsdag.

App-styring

Med en app eleven kan styre, vil roboten AV1 fungere som elevens øyne, ører og munn i de dagene hvor de selv ikke kan komme på skolen.

Særlig for de som er borte over lengre tid kan det være vanskelig å holde seg oppdatert på hva som skjer på skolen.

Fullføring

Rektor Stein-Erik Svendsen håper robotanskaffelsen gjør at flere elever kan fullføre videregående:



– Ei gruppe elever som til nå har stått i fare for å falle ut er de langtidssyke. Ved å ta i bruk AV1 ser vi muligheter for å tilrettelegge slik at disse elevene gis anledning til å delta i skolefellesskapet. Senja videregående skole ønsker å være i forkant av den teknologiske utviklinga og i lys av det vil vi teste ut AV1. Skolen har kjøpt inn tilformålet, er innkjøpt som hjelpemiddel, opplyser Svendsen.

Avdelingsleder Kim Rune Tofteng Olsen i Atea Tromsø sier det er motiverende å være med på å støtte en gründerbedrift å nå ut til markedet.

– Inkluderende

– Senja vgs. sin holdning til ny teknologi som tilrettelegger for elever med langtidssykdom, gjenspeiler det generelle inntrykket vi har av skolene i Troms som gode og inkluderende læringsarenaer som ikke er redde for å ta i bruk innoverende teknologi, sier han.



Gründer Karen Dolva, CEO og gründer for No Isolation, er glad for mulighetene partnerskapet med Atea gir:

– Gjennom samarbeidet med Atea ønsker vi å gjøre det lettere for det offentlige å ta i bruk ny teknologi. Det er klart det er lettere for kommunene å forholde seg til en stor og stabil partner. Det kan ikke No Isolation være alene ennå, men sammen med Atea er vi der, sier Dolva.