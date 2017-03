Mattilsynet med tvangsmulkt til oppdrettere

Mattilsynet har fattet vedtak om tvangsmulkt for produsenter av triploid oppdrettsfisk hvis ikke velferdsprosedyrer kommer på plass.

Det opplyser tilsynet i ei pressemelding torsdag. Triploid fisk er steril og er et resultat av langvarig forskningsinnsats som støttes av Forskningsrådet og drives i samarbeid med havbruksnæringen.

Oppfylles ikke

Mattilsynet mener deler av internkontrollprosedyrene til Norway Royal Salmons (NRS), Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood ikke oppfyller kravene.

Prosedyrene skal sikre fiskevelferden ved triploid lakseproduksjon. Selskapene får frist til 22. mars for å få tiltak på plass, ellers vil det påløpe løpende dagmulkt på 800.000 kroner for selskapene samlet.

Oppdretterne har fått dispensasjon for produksjon av triploid laks. Dispensasjonen er gitt på vilkår om en enhetlig internkontrollprosedyre.

– Ikke god nok

- Vi vurderer dagens internkontrollprosedyrer som ikke gode nok. Det mangler blant annet en grense for maksimal dødelighet og rutine for å avslutte produksjonen humant med utslakting straks grensen nås, sier avdelingssjef Arnt Inge Berget i Mattilsynet avdeling Salten.

Mattilsynet mener oppdretterne må utarbeide en helhetlig internkontrollprosedyre som er forankret i det enkelte selskaps drift og system. Det er nødvendig for at produksjonen av triploid laks skal være velferdsmessig forsvarlig.

Selskapene har gitt en uttalelse til varsel om vedtak om tvangsmulkt men Mattilsynet mener at tilbakemeldingen ikke gir grunnlag for at vedtak om tvangsmulkt frafalles.

Tilsynet opplyser at vedtaket om tvangsmulkt kan påklages.