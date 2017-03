Finnsnes-historie jevnet med jorda

Det gamle «Marit Frøland-huset» like ved Kunnskapsparken på Finnsnes er borte. Tidligere denne uka ble det revet.

– Bygget måtte vike fordi tomta skal gi plass til inngang til parkeringen til det nye leilighets- og næringsbygget, forklarer Per Lund.

Huset gikk under navnet «Marit Frøland-huset», siden hun var den siste som bodde der. Ifølge lokalhistoriker Olav Kjell Westby ble huset ført opp i 1909.

– Det var ei jordmor ved navn Lundli som fikk det bygget. Jeg tror det var min bestefar, Johannes Westby, som utførte bygningsarbeidet, forteller Westby.

I dårlig stand

– Var det ikke verdt å ta vare på dette gamle huset, Per Lund, siden det representerte et stykke Finnsnes-historie?

– Vi hadde i utgangspunktet et ønske om å ta vare på det. Planen var å flytte det helt og plassere det i hagen til «Bonna-huset» på baksiden av det gamle hospitset. Men det var for dårlig i fundamentet til at det lot seg gjøre, sier Per Lund.

– Selv om det var et fint hus, så var det dårlig. En vannlekkasje, der vannet kom ut gjennom veggene, ødela det, supplerer Olav Kjell Westby.

Frisørsalong

Han forteller at huset under krigen blant annet ble brukt som frisørsalong av en frisør fra Tromsø.

– Han het Waldemar Olsen, men gikk under navnet «Dikko». Han var her hver sommer og klippet folk.

Marit Frøland var den siste som bodde i huset. Hun jobbet i sin tid på skipsekspedisjonen hos Lund.