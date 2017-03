Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kjapp oppsummering av nattas hendelser.

Kl. 22.36: Fartskontroll ved Nordkjosbotn. En bilfører, 28 år gammel mann anmeldes for fartsovertredelse da han kjørte 97 km/t i 60 km/t-sone. Førerkortbeslag. Fem andre bilførere ilagt forelegg, melder Troms politidistrikt.

Kl. 23.20: Kvinne slått i ansiktet av samboer i Bodø. Kvinnen i 30-årene er behandlet på legevakt. Mannen, også i 30 årene, er satt i arrest. Sak opprettet, melder Salten politidistrikt.

Kl. 03.12: Ruspåvirket bilfører stanset i kontroll i Tromsø. Anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand samt bruk av narkotika. Beslag av førerkort, melder Troms politidistrikt.

Kl. 03.33: En 42-åring som utga seg for å være Justin Bieber, er siktet for over 900 tilfeller av overgrep etter å ha lurt mindreårige til å sende ham nakenbilder, melder NTB. Les mer her.

Kl. 04.20: I et brev til Dagbladet advarer Russland på nytt om konsekvensene dersom Norge velger å bli del av NATOs rakettskjold, melder NTB. Les mer her.

Kl. 05.53: To menn er drept i Kista nordvest i Stockholm. Ifølge Aftonbladet ble de skutt i hodet. Ingen er pågrepet, melder NTB. Les mer her.