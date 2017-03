Batteri-jakta er i gang

Fjerdeklassinger ove hele landet er klare for å jakte batterier.

8. mars gikk startskuddet for Batterijakten 2017. Da skal over 11.000 fjerdeklassinger fra hele landet konkurrere i å samle brukte batterier og levere dem til gjenvinning.

Miljøagentene arrangerer Batterijakten for femte gang denne våren. Målet for konkurransen er å gjenvinne mest mulig brukte batterier og bidra til et større miljøengasjement og bevisstgjøring i skole og lokalsamfunn. Innsamlingsaksjonen er et samarbeid mellom Miljøagentene, Clas Ohlson, Norsirk og Varta.

Under innsamlingen i fjor ble fjerdeklassingene fra Setermoen skole best i Troms. Den gang klarte de 20 elevene å samle inn 15 kilo batterier per elev.