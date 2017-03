– Det blir viktig å prioritere riktig

Regjeringa har satt av 24 milliarder kroner til rassikring i neste veiplanperiode. – Blir viktig å prioritere, sier fylkesråden for samferdsel.

Det var statssekretær Tom Cato Karlsen som torsdag avslørte at det vil bli satt av 24 milliarder kroner til rassikring i perioden 2018-2029. Beløpet deles jevnt på fylkes- og riksveiene.

Minimumskrav

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, sier til Folkebladet at dette er innafor minimumskravet fra de ni skredfylkene i landet, men han er samtidig klar på at det må prioriteres rett.

– Løsningene vil ta tid og det er nødvendig å prioritere klokt. Totalbehovet i Troms på Fylkesveg er på 5,4 milliarder. Det betyr at prioriteringene som må gjøres etter at Nasjonal transportplan er behandlet i juni blir svært viktige, sier Prestbakmo.

Fylkesveg

Han forklarer at de 24 milliardene anslagsvis vil bety omlag 100 millioner i året til Troms på fylkesvegnettet.

– Det er litt avhengig av hvilke kriterier som legges til grunn, forteller fylkesråden.