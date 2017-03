Vil rydde strender i år også

Lenvik kommune er i planlegginga av et opplegg for strandrydding.

For det er en kjent sak at søppel i fjæra er skadelig for dyr, så vel som skiten skjemmer naturen.

Lenvik kommune planlegger også i år et opplegg for strandrydding.

Ifølge et skriv publisert av kommunen trenger de nå innbyggernes lokalkunnskap for å få oversikt over hvilke områder som trenger opprydding.

- I tillegg ønsker vi å få tilbakemelding fra folk som ønsker å hjelpe til med å samle inn søppel i strandsonen, påpekes det.

Lenvik kommune besørger i så måte håndtering av avfallet etter inngått avtale om rydding.

- Dette er en god måte å få ryddet opp på den lokale stranda og bli kvitt uhåndterlig «eierløst» avfall, poengteres det videre.

For å dette til trenger kommunen oversikt over områder med søppel i strandsonen, så vel som frivillige til å plukke søppel i strandsonen.