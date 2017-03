Lenvik frikjent av klagenemnd

Lenvik kommune brøt ikke regelverket i anskaffelsessak.

Lenvik komune var klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i forbindelse med anskaffelsen av helse- og omsorgstjenester til en enkeltbruker. Anders Hanssen Photography AS, som klaget inn saken, mente at leverandøren kommunen valgte skulle vært avvist. Dette fordi leverandøren ikke oppfylte kvalifikasjonskravene i tilbudsforespørselen. Nærmere bestemt mente selskapet bak klagen at den valgte leverandøren ikke oppfylte kravet om at alle som skulle arbeide med brukeren skulle ha formell kompetanse og erfaring med de aktuelle diagnosene.

I avgjørelsen fra Kofa, som nylig ble offentliggjort, kommer det frem at klagenemnda ikke er enig med klager.

«Det fremgikk ikke av tilbudsforespørselen at kravet om å ha formell kompetanse var et kvalifikasjonskrav, og heller ikke at manglende oppfyllelse ville medføre avvisning», heter det i Kofas avgjørelse.

Klager pekte også på flere forhold i sin klage, men nådde ikke frem med sitt syn hos Kofa.