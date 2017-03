– Lokal innsats er vel så viktig

På kvinnedagen slår høyrepolitiker Sissel Haugslien et slag for lokalt integreringsarbeid.

– I forbindelse med kvinnedagen er det selvfølgelig viktig å mene noe om det som skjer i verden, men vel så viktig er den innsatsen man kan gjøre litt nærmere oss – en innsats som monner mye, sier Sissel Haugslien.

I den anledning peker hun på kvinnenettverket til Lenvik Høyre som fyller ett år i disse dager. Et nettverk som ble etablert blant annet med et mål om å bidra til integrering.

– Det handler om å beholde de ressurssterke, velutdannede kvinnene i vår kommune. Her har vi folk som er tannleger, bioingeniører og de som har master i logistikk – folk vi har bruk for. Defor må vi ikke bare la de sitte på gjerdet for å finne ut av ting sjøl, understreker Haugslien.

Bedre integrering

En ting året med kvinnenettverket har lært henne, er at det i dag er hull i integreringsarbeidet i Lenvik.

– Det samme gjelder for våre nye landskvinner som alle andre som flytter til et nytt sted, og det er dette med nettverk. Hvis man ikke kjenner noen, kommer man sjelden noen vei når det gjelder bolig, jobb eller noe, sier Haugslien.

Intensjonen til kvinnenettverket er å gjøre noe med nettopp dette. Og i tillegg til nettverksbygging bidra til kunnskapsbygging og språklæring.

– Vi har hatt Nav inne for å fortelle litt om hva de kan gjøre, og også for å fortelle hva de mener mangler. Det som går igjen er at det er for få språkpraksisplasser. Jeg har vært i et møte med rådmannen, som erkjenner at kommunen kunne vært flinkere, men samtidig lovet et større fokus på dette.

Kvinnenettverket har også sørget for et møte med barnevernstjenesten.

– Disse kvinnene har hørt mye rart om barnevernstjenesten, og det har vært mye frykt og misforståelse. Det var derfor behov for å klarere hva denne tjenesten gjør.

På sikte er planen også å ordne et møte med næringslivet.

Flere i jobb

– Hvor mange er dere i kvinnenettverket?

– Vi er rundt 15 av den harde kjernen, og så er det noen som er litt mer sporadisk med. Vi prøver å møtes en gang i måneden, men det er ikke alltid vi får det til. Da er det kvinnene sjøl som etterlyser å møtes, sier Haugslien.

Gjennom møtene i kvinnenettverket har Haugslien fått se og oppleve hvordan flere innvandrerkvinner har blitt stadig bedre i norsk. Hun har også opplevd at flere har kommet seg ut i jobb.

– Selv om ikke alle har fått full stilling er det en begynnelse.

– Har kvinnenettverket vært en bidragsyter til det?

– Jeg tror i hvert fall det har bidratt til å gi kvinnene selvtillitt, og oppmuntrer dem til i hvert fall å prøve å få seg en jobb. Det er jo også sånn at det alltid er noen som kjenner noen som er villig til å gi dem en mulighet, mener Haugslien.