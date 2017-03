- Troms taper på ny fergemodell

Det sier fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo. Nå jobbes det opp mot regjering og storting for å finne bedre løsninger.

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), og fylkesråd for plan og økonomi, Gerd H. Kristiansen (KrF), og de øvrige nordnorske fylkene møtte nylig kommunaldepartementet og leder for kommunalkomiteen for å gi sine innspill til forslaget om ny kostnadsnøkkel for ferge.

- Inntektssystemet skal sette oss i stand til å levere likeverdige tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor. Dagens modell for beregning av kostnader til fergedrift er svært langt unna å treffe dette målet, sier fylkesråd Gerd H. Kristiansen i en pressemelding.

Frp-topp på fergeturné i Troms - Vi må ha et godt tilbud med mange avganger Torsdag skal Helge André Njåstad (Frp) på fergeturné i Troms. Det for å lytte til hvordan fergetilbudet kan bli bedre.

Fylkesrådene er derfor glade for at departementet arbeider med ny kostnadsnøkkel, men viser samtidig til at det framlagte forslaget har åpenbare svakheter.

- Den nye modellen gir de fire nordligste fylkene mindre tilbake enn fergedriften faktisk koster, mens fylkene i sør får mer enn de bruker. For Troms taper vi faktisk enda mer enn før, påpeker fylkesråd Prestbakmo.

Den viktigste årsaken til dette er ifølge fylkesråden modellens bruk av gjennomsnittstall for trafikkmengde som bestemmende for hvor stor ferga skal være, og hvor ofte den skal gå.

- På årsbasis har ingen av våre fergesamband høy trafikk. Den nye modellen vil derfor kun betale for små ferger og få avganger. Men våre ferger må være store nok og gå hyppig nok til å ta unna de daglige og sesongmessige toppene. Vi kan ikke ha situasjoner hvor besøkende turister eller trailere lastet med nyslaktet fisk må stå i timesvis og vente på plass på ferga, sier Prestbakmo.

Jobber videre

Fylkesrådene påpeker at fergetilbudet handler om å dekke faktiske behov.

- Elever skal på skole, voksne skal på jobb og næringslivet skal frakte sine varer og tjenester. Hvor du bor avgjør hvilke transportmuligheter du har. Det blir derfor noe kuriøst når man i rapporten som ligger til grunn sier at man ikke finner noen klar sammenheng mellom geografiske forhold og behov. Bor du på ei øy, trenger du båt og ferge, påpeker Kristiansen.

Fylkesrådene vil nå, ifølge pressemeldingen, jobbe videre opp mot departement og storting for å finne bedre løsninger.