Ser du det «alle andre» ser?

Meteorologene ønsket å vise hvor skyfritt det var var i går. Plutselig oppdaget de «ansiktet i isen.»

Meteorologene ved yr.no publiserte på Twitter et satelittbilde av et skyfritt og klart Norge og norden.

Bildet viser imidlertid litt mer enn bare det.

På Twtitter skriver meteorologene følgende:

«Nordenselfie! Litt skyer lengst nord og sør, ellers kan vi og våre naboer smile til vintersolen. Sjekk havisen i Bottenviken! #Norge»

For isen helt øverst i Bottenviken mellom Sverige og Finland har skapt en helt spesiell form - nemlig et ansikt, mener meteorologene.

Avisa Nordlys skriver at det ser ut som at isen former et ansikt sett fra siden.

- Og at det gapskratter mot den nydelige vintersola, skriver avisa.

Klarer du å se det?