Pop kurs fenget bredt

Gründere og bedriftseiere strømmet til Senja Næringshage tirsdag for å lære mer om hvordan man skaper resultater med god kommunikasjon.

Vel 30 gründere og bedriftseiere var på plass i auditoriet til Senja Næringshage tirsdag for å få med seg et minikurs i kommunikasjon. Nærmere bestemt om hvordan god kommunikasjon er en forutsetning for å få gode resultater. I løpet av to imer ga den sertifiserte coachen Ann-Christin Hansen og Magnar Slåtto fra Solid Utvikling AS kursdeltakerne råd og verktøy til hvordan man blir en bedre samtalepartner.

Daglig leder Åsta Sortland i Senja Næringshage er fornøyd med at så mange ønsket å delta på minikurset.

– Dette med god kommunikasjon er tydeligvis et interessant tema som fenger bredt, konstaterer hun.

Hyppige kursdrypp

En del av næringshagens oppgave er nemlig å legge til rette for kompetanseheving og faglig påfyll for næringslivet i regionen. Noe Senja Næringshage gjør blant annet ved å arrangerer kurs med ulike temaer. For den daglige lederen er det derfor gledelig å se at kursene som tilbys blir godt tatt imot.

– Vi hadde et kurs kalt «økonomi for ikke-økonomer» tidligere i mars med god deltakelse, og nå dette minikurset som mange har funnet interessant. Det er er viktig for oss at vi treffer med vårt kurstilbud, for det er ikke ønskelig at vi ordner til en masse kurs som ingen er interesserte i, understreker hun.

I løpet av den kommende måneden står ytterligere tre kurs på programmet til Senja Næringshage. 15. mars arrangeres et kurs i ledelse i praksis, der det fokuseres på hva man som leder kan gjøre for å motivere og lede sine medarbeidere. Kurset foregår i Hamn i Senja. Det samme gjør et kurs som går av stabelen dagen derpå, 16. mars. Denne dagen er det prosjektledelse som er tema. 6. april er det skattefunn-ordninga som settes i søkelyset i et eget kurs.

– En annen ting vi driver med er å koble næringslivet med virkemiddelapparatet. Skattefunn-ordninga er sånn sett en smidig og fin ordning for bedrifter som driver med forskning og utvikling.

– Er det mange bedrifter her i Midt-Troms som driver med nye ideer og utvikling?

– Det skjer mye utviklingsarbeid i regionen. Når det gjelder skattefunn-ordninga er det en lavterskelordning som er relevant for veldig mange, men som kanskje ikke vet så mye om. Det er gjerne sånn at bedrifter som har benyttet seg av ordninga en gang ikke trenger vår hjelp neste gang.

Ønsker gjerne innspill

For å sikre et kurstilbud som «treffer», ønsker Senja Næringshage gjerne å få innspill og ønsker fra næringslivet sjøl.

– Dersom man har spesifikke ønsker kan vi sy sammen egne pakketilbud til enkeltbedrifter. Får vi inn ønsker, kan vi også sjekke markedet for å se om flere har det samme kursbehovet, sier Sortland.

Ennå er ikke kurslista for høstsesjonen spikret. Derfor understreker den daglige lederen at det er veldig fint om næringslivet spiller inn sine ønsker nå.