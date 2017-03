Vil ikke si noe om slakteri-rykter

Salmar verken bekrefter eller avkrefter om de har flere storplaner på Senja.

Folkebladet har fått tips om at oppdrettsgiganten Salmar har planer om å bygge ut et lakseslakteri og et videreforedelingsanlegg i senjaområdet. Det er noe Folkebladet ikke har lyktes å få verken bekreftet eller avkreftet.

– Det kan jeg ikke kommentere, sier administrerende direktør Trond Williksen, som også står oppført som pressekontakt i Salmar.

Salmar er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks. I Nord-Norge har selskapet 32 oppdrettslisenser gjennom ditt datterselskap Salmar Nord AS. Selskapet står også bak utbygginga av det svære settefiskanlegget i Gjøvika i Tranøy kommune.