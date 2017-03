LO Troms vil bevare Bardufoss som hovedbase

LO Troms vil bevare Bardufoss flystasjon som hovedbase for helikopter. Det ble vedtatt på fylkeskonferansen sist helg.

Ikke minst er det viktig for LO Troms å bevare kompetansearbeidsplassene ved 139-luftving.

I en uttalelse fra fylkeskonferansen heter det:

– Stortingets vedtak i langtidsplanen om å legge ned 139-luftving og flytte ledeseselementet, samt Hærens helikoptre fra Nord-Norge til Rygge må reverseres.

Bardufoss som hovedbase for militær helikoptervirksomhet må videreføres. De sterke fagmiljøene som i dag er lokalisert til Bardufoss må ytterligere utvikles for å beholde den unike kompetansen som er bygget opp, samt nyttiggjøre den infrastrukturen som er etablert for å understøtte denne.

LO Troms peker på at 339-skvadronen har vært i kontinuerlig drift på Bardufoss siden 1964.

– LO Troms aksepterer ikke at denne fjernes og flyttes til Oslo-regionen. LO Troms fylkeskonferansen frykter at Bardufoss som militær og sivil flyplass blir nedlagt dersom Avinor får driftsansvaret og driftskostnadene.